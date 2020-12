Modica – Terremoto, il Sindaco “Non farsi prendere dal panico” | Attivato il presidio di Protezione Civile

“Ho appena attivato il presidio di Protezione Civile presso l’Azasi. Stiamo perlustrando il territorio per accertare eventuali danni a persone e cose.”, Così il sindaco di Modica, Ignazio Abbate.

La forte scossa di terremoto è stata avvertita in gran parte della Sicilia. Tantissime le persone che a Modica, ma anche in altri comuni del ragusano sono usciti in strada.

“Importante non FARSI PRENDERE DAL PANICO” – scrive ancora Abbate – non correre verso le scale e non usare l’ascensore, che può bloccarsi impedendo di uscire. Prima di uscire chiudere gli impianti di luce e gas. Mettersi sotto una trave, nel vano di una porta o vicino a un muro portante. Importante è stare lontano da mobili, finestre, quadri e specchi che potrebbero cadere e colpirci. In auto non sostare nei sottopassaggi o in prossimità di ponti, edifici, alberi, cavalcavia e pali dell’alta tensione che potrebbero lesionarsi e crollare.”