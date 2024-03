E’ iniziato il Ramadan, il mese Sacro di digiuno

E’ iniziato (dalla scorsa notte) il Ramadan, il mese del «digiuno» nonché il nono del calendario lunare islamico. Coincide con il mese in cui il Corano, il libro sacro dell’islam, è stato rivelato al Profeta Maometto. Come si legge nella Sura 2, Versetto 185 del Corano: «È nel mese di Ramadan che abbiamo fatto scendere il Corano, guida per gli uomini e prova di retta direzione e distinzione. Chi di voi ne testimoni (l’inizio) digiuni. E chiunque è malato o in viaggio assolva (in seguito) altrettanti giorni».

Per i musulmani, quasi tre milioni in Italia (circa 62mila in Sicilia), e due miliardi nel mondo, il Ramadan, che in arabo significa «mese caldo», è un mese sacro e praticare il digiuno è uno dei cinque pilastri dell’Islam, ovvero i precetti fondamentali a cui si deve attenere ogni musulmano. Gli altri sono: la testimonianza di fede, quindi ammettere l’esistenza di Allah solo e di Maometto, suo profeta; le preghiere rituali che prendono il nome di Salah; l’elemosina ai bisognosi, zakat in arabo (l’obbligo religioso prescritto dal Corano di «purificazione» della propria ricchezza) e il pellegrinaggio a La Mecca almeno una volta nella vita. In questa città dell’Arabia Saudita si considera che sia nato Maometto.

Ogni anno la data d’inizio del Ramadan è diversa perché il calendario lunare islamico non ha una corrispondenza con il nostro calendario. Il mese del digiuno ha una durata di 29 o 30 giorni.









La data d’inizio coincide con l’avvistamento della luna nuova e per questo il Ramadan non inizia lo stesso giorno in tutto il mondo. In alcuni Paesi infatti l’inizio del mese sacro si fa coincidere con l’avvistamento a occhio nudo della luna crescente.

Per tutto il mese di Ramadan i musulmani sono chiamati a praticare il digiuno totale, niente acqua e niente cibo, dall’alba al tramonto. L’unico pasto consentito è quello della sera che per i fedeli diventa un importante momento di ritrovo e condivisione. Si chiama iftar. Questo periodo non è solo considerato un mese di digiuno fisico ma anche e soprattutto un mese di purificazione, i musulmani hanno l’obbligo durante il ramadan di non dire parolacce, evitare i rapporti sessuali, il fumo, ma anche i litigi e tutti quei comportamenti nocivi verso se stessi e gli altri. È il mese in cui esserci soprattutto per l’altro.

È importante sapere che il Ramadan non è obbligatorio per tutti, possono evitarlo: le donne in gravidanza e quelle che hanno appena partorito, le donne che hanno il ciclo mestruale, i bambini con età inferiore agli 11 anni, gli anziani, le persone malate.

L’ultimo giorno di Ramadan si celebra con una grande festa: ‘Id al-Fitr, ovvero Festa dell’interruzione. È il momento in cui tutti i musulmani tornano a mangiare e bere regolarmente ma soprattutto è l’occasione per stare tutti insieme, festeggiare, indossare abiti eleganti e farsi dei regali. In molti Paesi si organizzano lunghissime tavolate che attraversano i quartieri e i villaggi e si protraggono per tutta la giornata.