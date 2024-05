Bandiere Blu 2024, c’è anche Scicli. Riconfermato il vessillo a Ragusa, Modica, Pozzallo e Ispica

Sono state assegnate le Bandiere Blu 2024, riconoscimento (giunto alla 38esima edizione) che tiene conto della qualità delle acque di balneazione ma anche, tra l’altro, di pulizia delle spiagge e servizi offerti. Salgono a 236 le località costiere che nel 2024 potranno fregiarsi del ‘premio’, dieci in più dell’anno scorso.

La Sicilia raggiunge 14 Bandiere con tre nuovi ingressi: Taormina, Letojanni e Scicli.

Ma ecco l’elenco completo della Bandiere Blu in Sicilia: Lipari, Tusa, Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Taormina, Menfi, Ragusa, Modica, Ispica, Pozzallo e la new entry Scicli.

Sul podio sempre prima la Liguria che segna 2 nuovi ingressi ma perde due Bandiere, confermando quindi 34 località; la Puglia sale a 24 con 3 nuovi Comuni e un’uscita mentre seguono a parimerito con 20 Bandiere la Campania e la Calabria, con un riconoscimento in più ciascuna. Con un nuovo ingresso, le Marche ricevono 19 Bandiere Blu, mentre scende a 18 la Toscana che perde un Comune. La Sardegna conferma le sue 15 località, anche l’Abruzzo sale a 15 con un nuovo ingresso, la Sicilia come abbiamo scritto prima 14, il Trentino Alto Adige sale a 12 con due Comuni in più, il Lazio resta a 10. In Emilia Romagna premiate 9 località e riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località, e sempre 5 sono i Comuni in Piemonte che ottengono le Bandiere. La Lombardia conferma 3 Comuni, il Friuli Venezia Giulia mantiene le sue 2, come il Molise.