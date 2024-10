Da Scicli a Miggiano (LE) per convincere Marica a tornare a casa

Hanno presentato una denuncia contro Kadir, il presunto “santone” di Miggiano, poichè temono per la vita della figlia, i genitori di Marica. Il padre della giovane donna (36 anni), Silvio, ha rilasciato numerose dichiarazioni in trasmissioni Tv e giornali, sta cercando in tutti i modi di salvare la figlia Marica, che insieme ad un altro adepto continua ancora oggi a vivere con Kadir.

Oggi il fratello di Marica, Luca, assieme alla madre Maria Concetta, si sono recati in Puglia per tentare di incontrare la loro parente nella speranza di convincerla a ritornare a Sampieri.

Marica, è andata via di casa verso la fine dell’estate 2023, in questi 14 mesi è dimagrita di almeno 10 chili. Silvio Ruta, padre della ragazza, teme per la sua salute e per la sua vita.

«Marica è stata plagiata da Kadir. Tutti qui le volevano bene. Era una ragazza solare e sorridente, ora non lo è più. Mia figlia aveva un fidanzato, ma dopo la fine della loro relazione è iniziato questo calvario. Lavorava come cameriera, poi ha conosciuto sui social Kadir. Hanno iniziato a sentirsi telefonicamente. Il 28 agosto 2023 è andata via da casa e non è più tornata. E ora non è più la stessa», afferma Silvio, che aggiunge:

«Temo per la vita di mia figlia. È dimagrita tantissimo, almeno 10 chili. Abbiamo saputo che Kadir la costringe a lunghi periodi di digiuno per “punirla”, per “salvarle e purificarle l’anima”. Oltre a questo, la costringe a svolgere lavoretti umilianti o a sottostare a penitenze, come quella che fece quando girò nuda qui per le vie di Sampieri. Mia figlia è anemica e necessita di analisi periodiche e medicinali. Abbiamo tentato pià volte di convincerla a tornare a casa, lei dice che non vive più in questo mondo, che ora vive nel mondo della salvezza dell’anima. Io le dico che l’anima la può salvare anche qui a casa da noi, ma lei risponde che deve stare lì a Miggiano perché chiamata dal Signore, da Kadir, il “sesto spirito”. Lei crede in lui, è diventato il suo idolo. Ho visto in tv il luogo in cui vive, senza elettricità né acqua calda. Per caricare le batterie dei telefonini, Kadir va a casa dei genitori. Ultimamente, però, si è rotto il telefono di mia figlia e posso parlare con lei solo tramite il cellulare dell’amico che è con loro. Spero che, assieme all’altro ragazzo che ha perso più di 15 chili, siano allontanati da quella casa, magari in una struttura di cura. L’importante è che stiano lontani da Kadir, perché lui li sta portando alla morte».

Ci auguriamo che Luca e sua mamma riescano ad incontrare Marica e convincerla a tornare a casa!

