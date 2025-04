Acate – Carabinieri arrestano ricercato rumeno colpito da mandato d’arresto europeo

Nel corso della mattinata di ieri, 2 aprile 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Vittoria, unitamente a personale dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino rumeno, classe ’69, operaio agricolo, condannato alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, poiché responsabile di un tentato omicidio commesso, mediante l’utilizzo di un’ascia, nel 2014 in Romania.

I militari, all’esito di un mirato servizio di osservazione e controllo, hanno individuato il predetto nel Comune di Acate, in C.da Bosco Grande, svolgendo, sin dalle prime ore del giorno, i necessari accertamenti utili ad assicurare il soggetto alla giustizia.

Una volta condotto il ricercato presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Vittoria per le operazioni di foto segnalamento e per gli avvisi dell’avvenuto arresto alle competenti Autorità, nazionali ed estere, lo stesso è stato tradotto in carcere a Ragusa, ove si trova tutt’ora custodito in attesa delle successive determinazioni giudiziarie.