Covid Sicilia, il rapporto tra positivi e tamponi processati è dell’11,12%

Sono 720 i nuovi positivi in Sicilia accertati nelle ultime 24 ore. E’ quanto si evince dal bollettino di Natale del ministero della Salute. I morti sono stati 17, in totale dall’inizio dell’epidemia le vittime nell’isola sono 2.256. I tamponi processati sono stati 6.472, il rapporto tra positivi e test processati è 11,12%.

33.232 sono gli attuali positivi in Sicilia, di questi 32.063 in isolamento domiciliare. I ricoverati sono 1.169, in terapia intensiva ci sono 174 persone.

E’ Catania anche oggi la provincia dove si sono registrati più casi: 222. A seguire Messina con 201, poi Palermo 63, Caltanissetta 56, Agrigento 49, Siracusa 42, Ragusa 43, Trapani 37 ed Enna 7.

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 19.037 nuovi casi con altri 459 morti.