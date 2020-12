Covid Sicilia, il bollettino del 26 Dicembre | Il totale dei casi dall’inizio della pandemia, Catania è in testa

Sono stati processati soltanto 4.038 tamponi nelle ultime 24 ore, il rapporto tra positivi e test effettuati è dell’8,34%: 337 nuovi casi di covid in Sicilia; 27 le vittime.

Attualmente sono 33.290 i positivi al covid in Sicilia, 32.106 quelli in isolamento domiciliare. Con i 27 morti riportati nel bollettino di oggi il totale delle vittime in Sicilia dall’inizio della pandemia è 2.283.

In terapia intensiva si trovano 170 pazienti, complessivamente ci sono in ospedale 1.184 persone.

Questa la situazione nelle nove province dell’Isola. Oggi riportiamo i casi totali dall’inizio della pandemia e a fianco i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore:









Catania: 26.615 / 163

Palermo: 24.451 / 38

Messina: 9.752 / 104

Ragusa: 6.724 / 0

Trapani: 5.730 / 5

Siracusa: 5.172 / 23

Agrigento: 3.723 / 0

Caltanissetta: 3.661 / 4

Enna: 3.106 / 0