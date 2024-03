“Zagara miele e sale” il nuovo singolo della cantautrice siciliana LaNobileA (Angela Nobile)

Sarà in radio dal 15 marzo “Zagara miele e sale” (Dmb Production/Sony Music Italia) il nuovo singolo della cantautrice siciliana LaNobileA (Angela Nobile) che vede la collaborazione con il soprano lirico Barbara Catera e la produzione di Rory di Benedetto.

Come racconta la cantautrice: “Questo brano rappresenta per me l’urgenza di manifestare un amore immenso verso la mia casa, le mie radici, la mia vita, la mia storia, la mia terra, le mie origini.

Una canzone che se ne frega di quello che fa tendenza; una canzone libera di esprimere tutta la passione che si può anche rischiando di essere fuori luogo; una canzone che è la mia più grande verità mai espressa; una terra la Sicilia che non ti lascia scampo”.

Il singolo “Zagara miele e sale” ha vinto il primo posto del concorso internazionale promosso dalla Rai Vertical Music (leggi qui l’articolo) con il relativo video realizzato dai ragazzi di Just Maria, che vuole portarci tra rabbia, pathos, leggerezza e semplicità, alla vita di alcuni ragazzi che ritornano forse per un periodo di vacanza o per sempre e che, legati ad un passato di gioie semplici, sentono il peso e l’importanza delle cose vere della vita.









Angela Nobile, cantautrice siciliana classe 86, inizia per gioco a cantare all’età di 24 anni con la vocal coach Barbara Catera, oggi anche collega ed amica.

Dopo aver iniziato a lavorare sul campo con la sua band, proponendo musica jazz, swing e pop, ha avuto molte esperienze artistiche importanti: The voice of Italy 2014 su Rai 2, Domenica in 2015 su Rai 1, Festival del cinema italiano RAI 1 nel 2019 e nel 2021,

Diverse le partecipazioni inoltre su Canale 5 nello show di Maria De Filippi “Tu si que vales” nel 2018 e su Rete 4 ospite della brillante Jo Squillo nel 2017.

Ha aperto i concerti di JAX e Fedez nel 2015 e nel 2017 e le date di Mario Biondi nel 2022.

Ha pubblicato due album tra il 2020 ed oggi, firmati dalla stessa, dal soprano Lirico Barbara Catera, dal grande autore Lorenzo Vizzini (autore di Mr Rain, Emma, Renato zero, Ornella Vanoni, ecc), dal Talentuoso autore e produttore Rory di Benedetto (autore per Mengoni, Tecla Insolia, ecc), da Mario Incudine cantautore siciliano e dal Big Mario Biondi.

Attualmente impegnata con il nome d’arte LaNobileA nella promozione del suo ultimo singolo

Nel febbraio 2024 appena trascorso, presso casa Sanremo, vince il primo posto al Vertical music fest promosso dalla Rai con l’inedito “zagara miele e sale” in feat con il soprano lirico Barbara Catera “e il terzo posto con “Fidati di te”, brano che affronta il tema dei disturbi alimentari.