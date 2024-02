L’artista siracusana Angela Nobile, tra le vincitrici della prima edizione del Vertical Music a Sanremo

Un successo quello del nuovo format di Casa Sanremo 2024: il “Vertical Music Fest”, svoltosi in concomitanza della settimana dedicata alla kermesse più importante della musica italiana.

Presso il Palafiori di Sanremo, a pochi passi dall’ Ariston, la manifestazione promossa dalla Rai, ed ideata da Maurizio Ninfa, direttore di produzione, e Riccardo Recchia, direttore artistico, è la prima rassegna, a firma di Gruppo Eventi, dedicata interamente al mondo della musica con video girati in formato verticale. Una nuova forma di ripresa, realizzata semplicemente via smartphone, un nuovo linguaggio che si è subito sposato con la musica.

Tantissimi video, da quaranta paesi differenti, si sono confrontati per finire sui circa sette miliardi di cellulari con video verticale in giro per il mondo.

La cantautrice siracusana Angela Nobile, in arte “LaNobileA”, sabato 10 c.m., ha vinto la sezione inediti del contest con Zagara Miele e Sale, cantata assieme al soprano Barbara Catera, già sua vocal coach e oggi collega e amica. Il brano uscirà su tutte le piattaforme digitali, l’1 Marzo. Le due artiste, hanno anche ottenuto un meritato terzo posto per la sezione editi, con “Fidati di me”.

Il video di Zagare Miele e Sale è un dolce racconto della Sicilia, dedicato agli aspetti migliori della Sicilia, girato a Palermo. La musica è un mix che coniuga armoniosamente il genere pop di Angela e la lirica di Barbara.

“Vado per ritornare, ogni volta e ogni volta torno più siciliana di prima perché la Sicilia e’ così, si sposta con te, sulla tua pelle, dentro ai tuoi occhi, sotto ai tuoi piedi”, commenta ai nostri microfoni Angela Nobile, “Se la tocchi una sola volta nella vita, per sempre farà parte di te anche quando non lo vorrai perché con la sua aridità ti leva il fiato, con la sua luce ti acceca, con il suo calore bollente ti brucia. Però è anche quel posto che ti fa sentire libera di essere e ritornare all’essenza della terra, libera di guardare l’orizzonte e la sua infinità sentendoti sempre al sicuro, libera di posare lo sguardo ovunque e ovunque trovare bellezza.

Per tutti quelli che da qualsiasi parte del mondo vanno alla ricerca di qualcosa per poi tornare con il coraggio di restare, per tutti quelli che isolani o meno si sentono parte di qualcosa e vogliono che quel qualcosa, così prezioso, venga conosciuto e ammirato dal mondo per la sua unicità. volta nella vita. Questo brano è l’urgenza di manifestare un amore immenso verso la mia casa, le mie radici, la mia vita, la mia storia, la mia terra, le mie origini. Puoi essere ovunque qualcosa o qualcuno”, conclude Angela, “ma io voglio esserlo, se pur con più difficoltà, qui, tra sangue e sale!”

Una carriera piena di soddisfazioni per La NobileA, dalla voce duttile, amabile e potente, sempre molto gradita dagli spettatori. Ella ha già alle spalle diverse partecipazioni importanti: nel 2014, ha cantato a The voice Italy su Rai 2, l’anno seguente si è esibita a Domenica Inn su Rai 1; nel 2017 ha aperto i concerti di J-Az e Fedez al teatro greco di Taormina. Nel 2018, è stata la volta di Tu si Que Vales su canale 5. Ha inoltre, partecipato a Venezia, alla Mostra del Cinema nel 2019 e nel 2021. Nel 2022 ha aperto il concerto di Mario Biondi a Priolo (Sr) ed ha inaugurato con la sua esibizione, la IV edizione della rassegna di teatro- musica-letteratura “Parola di Donna” nel Salone Estense di Varese.

Dario Di Martino