Scicli – Sei racconti sul bullismo, al Pata Pata | Degenerazione sociale che il dialogo sconfigge

“I bullismi sono figli degenerati di stili educativi sbagliati, anacronistici , che pongono i giovani e gli adulti in posizione simmetrica. Come di quei genitori che fanno gli amiconi dei figli o che a questi non dicono mai di no. Serve il dialogo, occorre essere autorevoli , autentici punti di riferimento per i figli.”

Questa il pensiero di Peppe Raffa , pedagogista che dal 2016 coordina il laboratorio anti bullismi dell’ASP di Ragusa e autore di “Bullo da morire” (Itad Editore).

Si tratta di sei monologhi sulla violenza giovanile a scuola, per la città e nelle tecnologie che sarà presentato Venerdì 19 agosto alle ore 19.00 al Pata Pata per “Autori & Libri conversando a Sampieri”.

L’autore che è anche giornalista pubblicista con esperienze all’ORA di Palermo, la Gazzetta del Sud e La Sicilia, converserà sui temi dell’opera con la giornalista Viviana Sammito.