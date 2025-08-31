Scicli – Omicidio Fadhel Ferjani, la salma consegnata ai familiari









Domani, la salma di Fadhel Ferjani, il 36enne tunisino ucciso con una coltellata lo scorso 20 agosto a Punta Corvo in via Guttuso, lascerà la Sicilia.

Sul corpo del giovane Tunisino è stata eseguita l’autopsia e nelle scorse ore ai familiari è stato dato il nulla osta per il prelievo della salma.

Domani, parenti, amici e conoscenti, saluteranno a Modica Fadhel, il feretro raggiungerà infatti Palermo per il trasferimento in Tunisia, dove sarà sepolto.

L’omicida, un connazionale di 30 anni, risultato essere irregolare sul territorio, rimane rinchiuso in carecere. Per futili motivi è scoppiata una lite tra i due, tirato fuori il coltello l’omicida ha conficcato l’arma nel polmone sinistro di Fadhel, che non ha avuto così scampo.

L’arma del delitto, un coltello da cucina di 25cm, ancora intriso di sangue, è stato rinvenuto qualche ora dopo a circa 300 metri di distanza dal luogo del delitto, dai Carabinieri.







