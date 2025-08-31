Modica – La sirena dell’ambulanza al funerale di Roberta Occhipinti

Modica ha salutato ieri pomeriggio Roberta Occhipinti, l’autista-soccorritore del 118 di 59 anni deceduta a causa di un tragico incidente stradale avvenuto sulla Marina di Ragusa-Santa Croce Camerina, lo scorso 27 agosto.

Ad accogliere il feretro, nel santuario della chiesa Madonna delle Grazie, familiari, amici e colleghi di Roberta. Chiesa gremita.









Con profonda tristezza e commozione, la SEUS 118 Sicilia ha reso omaggio alla collega, il Presidente Riccardo Castro e tantissimi operatori della SEUS 118 Sicilia, ieri pomeriggio hanno “abbracciato” il feretro ed hanno preso parte all’ultimo saluto a Roberta, ricordandola come una persona instancabile, sempre dedita al suo lavoro, con un sorriso che irradiava umanità e professionalità.

“Roberta ha rappresentato per noi l’esempio di dedizione e passione per il nostro lavoro. Resterà per sempre nel nostro ricordo, simbolo di impegno e di altruismo”, hanno detto i colleghi alla fine del rito funebre, ricordando Roberta. E proprio i colleghi hanno portato fuori dalla Chiesa il feretro e lo hanno alzato mentre venivano attivate le sirene delle ambulanze, un lungo applauso dei tanti presenti ha salutato per sempre Roberta.







