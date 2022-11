Scicli – “Miti e Leggende di Sicilia”: il 3 dicembre un’originale caccia al tesoro

Sabato 3 dicembre la Coop. sociale Agire di Scicli, in collaborazione con il Kiwanis di Scicli e il patrocinio del Comune di Scicli, propone come ogni anno delle attività rivolte a tutta la comunità dai più piccoli ai più grandi.

La squadra al completo accompagnerà i partecipanti in un percorso che si snoderà tra i siti turistici di Via Francesco Mormina Penna in un susseguirsi di giochi, cacce al tesoro, indovinelli, tracce nascoste, percorsi sensoriali rivivranno le più antiche leggende legate alla Sicilia associate ai temi della disabilità.

Sarà un momento di divertimento per tutti ma anche di riflessione sul tema della parità di diritti ed opportunità per chi ogni giorno si ritrova ad affrontare piccoli e grandi ostacoli.