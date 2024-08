Scicli – L’orchestra Luna Rossa a Cava d’Aliga il 25 agosto

La band Luna Rossa da diversi anni riscuote un grande successo in Sicilia e sul territorio nazionale, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo curato nei minimi dettagli, in grado di appassionare con i ritmi della musica napoletana arricchiti con originali arrangiamenti di musica latinoamericana.

La band tributo a Renzo Arbore è l’unica riconosciuta sul territorio nazionale e accreditata dallo stesso Renzo Arbore. Vincitrice di riconoscimenti prestigiosi come L’Oscar del Mediterraneo nel 2011 ed il premio Europeo “Orgoglio Siciliano” nel 2012, si è esibita negli ultimi anni in occasione di manifestazioni ed eventi di rilievo, riuscendo ogni volta a creare nuove e calde atmosfere.

L’orchestra Luna Rossa si esibirà a Cava d’Aliga il 25 agosto alle ore 22 al lungomare Frine.

Lo spettacolo propone gli stupendi classici della musica napoletana come Luna Rossa, O Sarracino, Guaglione, l’Americano, Pigliate AummAum e tanti altri brani.

L’Orchestra Luna Rossa

nasce nel 2006 ed è formata da musicisti professionisti provenienti da contesti musicali diversi, ma accomunati dalla passione per i classici napoletani, notoriamente ricchi di poesia, grande ironia e “leggerezza”.

Chi meglio di altri ha saputo realizzare l’unione tra questo tipo di musica e testi con arrangiamenti che spaziano dal latinoamericano al blues, fino al rock? Naturalmente il maestro Renzo Arbore! Con la sua straordinaria Orchestra Italiana, il maestro ha portato la musica napoletana in giro per il mondo, facendola amare da tutti.

L’Orchestra Luna Rossa vuole rendere omaggio al grande maestro, portando nelle piazze la musica che ama di più. Per realizzare al meglio questo proposito, i membri della band hanno scelto le canzoni più rappresentative da inserire nel proprio repertorio. Sin dal primo concerto, l’Orchestra ha riscosso un grande successo, grazie alla calorosa accoglienza del pubblico. Accompagnata dall’affetto dei fan, la band ha collezionato una serie di successi, sia in Sicilia, sia in Calabria, anche attraverso la partecipazione a eventi e a trasmissioni televisive.

Appuntamento a Cava d’Aliga

L’evento è stato reso possibile grazie al contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ed avallato dalla Commissaria Dott.ssa Valenti Patrizia con il supporto logistico del Comune di Scicli.

Appuntamento dunque con l’Orchestra Luna Rossa per domenica 25 agosto alle ore 22, lungomare di Cava d’Aliga.