Treno festività Pasqua per i fuori sede già sold-out: andati a ruba i biglietti

Già sold out il Sicilia Express, il treno a prezzi scontati per riportare a casa i fuorisede dell’isola.

Polverizzati in pochi minuti i 560 biglietti disponibili sia per l’andata sia per il ritorno messi in vendita alle 13 di sabato e esauriti in un’ora: “Un successo che si ripete dopo quello per le vacanze di fine 2024, sottolinea il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Il treno speciale è organizzato dalla Regione Siciliana in collaborazione con Fs Treni turistici italiani in occasione delle festività pasquali.

“Questo nuovo incredibile risultato – dice l’assessore regionale alla Mobilità, Alessandro Aricò – è la conferma che l’iniziativa, nata a dicembre dello scorso anno per le festività natalizie, funziona ed è molto apprezzata. Con il Sicilia Express consentiamo a tanti siciliani di ritornare nell’Isola a un costo accessibile, sentendosi a casa fin dal momento in cui saliranno sul treno, grazie anche alle iniziative di intrattenimento che renderanno l’esperienza indimenticabile. Considerato il successo, stiamo già pensando di ripetere questa iniziativa anche per il ponte del 2 giugno».

Sull’inziativa interviene in M5S, “Il Sicilia Express è un treno della speranza – dice Josè Marano, deputata regionale M5s e vicepresidente della commissione Territorio, Ambiente e Mobilità dell’Ars – permetterà a mille siciliani di tornare a casa durante le festività pasquali con buona pace di tutte le altre migliaia di studenti e lavoratori fuori sede.”