Ragusa – Il “Fabio Besta” premiato ai Campionati JA Sicilia 2026, un progetto sostenuto dal LCC









Importante riconoscimento per l’I.T.C.A. “Fabio Besta” di Ragusa ai Campionati Territoriali di Imprenditorialità JA Sicilia 2026, svoltisi il 5 maggio presso l’ITT “Ettore Majorana” di Milazzo. La classe 4BM indirizzo SIA si è distinta ottenendo il premio come “Migliore Istituto Esordiente” grazie al progetto innovativo “Ibleo Sensor”, sviluppato nell’ambito del programma Junior Achievement Italia. Il progetto, coordinato dalla docente Sabrina Seggio con il supporto tecnico dell’ingegnere Nicola Didomenico, è stato sostenuto dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che ha creduto sin dall’inizio nel valore educativo, sociale e ambientale dell’iniziativa.









L’evento ha coinvolto circa 500 studenti provenienti da 11 scuole siciliane e oltre 40 mini-imprese, confermandosi tra le più importanti manifestazioni regionali dedicate alla cultura imprenditoriale giovanile, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto presentato dagli studenti del “Fabio Besta”, denominato “IbleoCare_JA”, nasce con