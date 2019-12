Ragusa – Battesimo ufficiale del sindacato dei finanzieri

Con le sezioni territoriali dell’unione sindacale italiana finanzieri. Il battesimo ufficiale nella sede dell’Ail, in via Archimede, a Ragusa, alla presenza di una folta e qualificata rappresentanza di finanzieri (presenti anche i rappresentanti sindacali della polizia di stato) che hanno eletto i segretari territoriali e i due delegati.

Francesco Raffetti guiderà la sezione di Ragusa, vice Mauro Schembari, Antonio Cuscusa avrà il compito di coordinare la sezione di Pozzallo con l’ausilio di Michele Fraschilla. Due i delegati eletti al consiglio provinciale: Santino Calabrò e Fabio Antoci. Maurizio Allù, uno dei soci fondatori del sindacato, avrà l’incarico di rappresentare il sindacato in ambito nazionale.

“E’ l’inizio di un percorso importante – ha detto Allù – che ci vedrà protagonisti a livello territoriale e nazionale. Con la firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, lo scorso 18 aprile, è stata riconosciuta “ufficialmente” l’Unione Sindacale Italiana Finanzieri, una nuova “voce” che si inserisce nel panorama delle associazioni Sindacali a carattere militare. I colleghi, che ringrazio per la fattiva collaborazione, avranno un punto di riferimento. Perché trovarsi insieme è un inizio, lavorare in gruppo è un successo”.

L’ USIF è un’associazione professionale a carattere sindacale, costituita da appartenenti alla guardia di finanza in attività di servizio e in posizione di ausiliaria il cui scopo principale è la tutela delle donne e gli uomini che vestono l’uniforme della Guardia di Finanza impegnati quotidianamente nel complesso perimetro operativo affidato alle Fiamme Gialle. In pochi mesi dalla sua costituzione l’ Unione Sindacale Italiana Finanzieri, ha raggiunto un ragguardevole numero di iscritti da parte dei Finanzieri di ogni ordine e grado, e avviato diverse sezioni territoriali arrivando così ad avere un posto di primo piano a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali costituite tra militari.

Con l’avvio delle sezioni territoriali di Ragusa e Pozzallo ha inizio, in provincia di Ragusa, il percorso di ampliamento dell’USIF, in cui intento è quello di creare per i propri iscritti punti di riferimento certi su tutto il territorio.