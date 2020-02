Presentato il Carnevale di Scicli 2020

Si è tenuta oggi pomeriggio nell’aula consiliare del Comune, la presentazione del Carnevale di Scicli 2020.

Bartolo Carrubba, presidente dell’associazione Prismart, che organizza la manifestazione, ha illustrato l’ampio programma previsto da sabato 22 a martedì 25 Febbraio: eventi musicali e di intrattenimento, spettacoli per bambini, la parata di apertura, e la rassegna delle mascherine che quest’anno raddoppia, nel pomeriggio della domenica e poi ancora il martedì, il tutto per dare ai bambini la possibilità di vivere ancora in maniera più intensa la magia del Carnevale. E poi il ri-confermato premio “Migliori Maschere”, con importanti riconoscimenti abbinati al concorso.

L’assessore Caterina Riccotti ha espresso gratitudine verso l’impegno profuso dagli organizzatori, che sono riusciti a coinvolgere altre associazioni culturali, associazioni sportive, le scuole, ma anche semplici cittadini che vogliono dare un contributo fattivo al tanto lavoro che c’è dietro la realizzazione di un evento così ampio.

Salvatore Bonaglini, presidente della Pro Loco: “Oggi ho letto che il Carnevale di Scicli è tra i dieci carnevali più belli della Sicilia, sono felice che la Pro Loco può apportare un contributo anche a questo evento che sono certo vedrà una ampia partecipazione di cittadini di Scicli, ma anche presenze che arriveranno da oltre la città.”

Al Carnevale si ballerà grazie a “Insonnia”, Mattia Cicero ha citato oggi alcuni nomi di DJ che saliranno in console, a tarda sera del sabato e del martedì.

Tra gli intervenuti alla conferenza anche Alberto Carestia, responsabile degli eventi sportivi che si svolgeranno nei pomeriggi, i tornei di basket e calcio tennis.

L’abile Giuseppe Sammito è a lavoro per realizzare il “Premio Livia”, ma anche alcune installazioni che andranno ad abbellire il quartiere della Stradanuova, che da 42 anni ospita la manifestazione.

Tra gli appuntamenti musicali, domenica sera, 23 Febbraio, la musica live con gli artisti di Accademia della Musica: sarà presente anche Luna Massari, la piccola ragusana interprete nell’ultima edizione dello Zecchino d’Oro, allieva della Maestra Lina Pluchino. A seguire il cabaret con Massimo Spata.

Il lunedì sera, torna “La Korrida”, a cura dell’associazione Tecne99, ha illustrato l’evento Paola Giannone.

Federica Schembri ha chiuso la conferenza ricordando le tante altre attrazioni previste durante le quattro giornate.

Per conoscere nel dettaglio tutti gli eventi: www.carnevalediscicli.it, anche su FB e Instagram