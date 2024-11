Palermo – Premio Mondello 2024: Angelo Vindigni studente del “Quintino Cataudella” di Scicli premiato per il suo testo critico

Si è tenuto lo scorso venerdì 15 novembre a Palermo, presso il Teatro Biondo Stabile (Via Roma 258) la cerimonia finale del Premio Letterario Internazionale Mondello, giunto alla sua cinquantesima edizione, organizzato e promosso per conto del Comune di Palermo dalla Fondazione Sicilia, d’intesa con la Fondazione Premio Mondello e la Fondazione Andrea Biondo, e in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro di Torino e, da quest’anno, con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani.

Nel corso della cerimonia sono stati proclamati anche i vincitori dei premi SuperMondello e Mondello Giovani. A decretare il vincitore del Premio Mondello Giovani è stata una giuria di 130 studenti provenienti da 13 scuole siciliane. Scicli, unico Comune del Ragusano presente con l’I.I.S. Quintino Cataudella. Gli studenti hanno letto i tre libri in gara e votato il loro romanzo preferito, motivando la scelta con un testo critico.

E’ Giovanni Grasso con Il segreto del tenente Giardina (Rizzoli) a vincere il Premio Mondello Giovani 2024, mentre Marco Cassardo conquista il SuperMondello con Eravamo immortali (Mondadori).

Ai componenti della Giuria degli Studenti il Mondello ha riservato un riconoscimento ufficiale: su indicazione del Comitato di Selezione sono stati premiati i tre studenti autori delle motivazioni ritenute migliori.

Questi i risultati:

1° classificata: Ginevra Raccuglia, Liceo classico Giovanni Meli (Palermo)

2° classificato: Angelo Vindigni, I.I.S. Quintino Catuadella (Scicli)

3° classificato: Emanuele D’Alessandro, I.I.S. Almeyda Crispi (Palermo)

Marco Cassardo con Eravamo immortali (Mondadori), Claudia Durastanti con Missitalia (La Nave di Teseo) e Giovanni Grasso con Il segreto del tenente Giardina (Rizzoli) sono stati eletti vincitori per la sezione Opera Italiana.

“I primi 50 anni del Premio Mondello rappresentano un traguardo importante nel panorama culturale nazionale – ha affermato la Presidente della Fondazione Sicilia, Maria Concetta Di Natale – in termini di prestigio, ma anche di un coinvolgimento sempre maggiore dei giovani. Ancora una volta, e anche per questa edizione, sono stati infatti proprio gli studenti delle scuole di tutta l’isola a decretare il vincitore del Premio Mondello Giovani. Un passaggio fondamentale, che mostra come, in mezzo secolo, il Premio Mondello abbia avuto la lungimiranza di saper attrarre le scuole, contribuendo a diffondere la cultura del libro e della partecipazione”.