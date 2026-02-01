Pozzallo – Enola Carbonaro rapisce Loredana Bertè a “The Voice Kids”









Enola Carbonaro, 13 anni da Pozzallo è tra le concorrenti di “The Voice Kids” 2026, trasmissione condotta da Antonella Clerici in onda su Rai Uno il sabato sera. La giovane artista pozzallese ieri sera ha affrontato le blind auditions portando sul palco “Smooth Operator” di Sade, suonando anche il sax. I due giudici Nek e Loredana Bertè si sono girati contemporaneamente. Enola ha poi scelto di entrare nella squadra della Bertè. L’artista calabrese ha poi abbracciato e ringraziato Enola per averla scelta.

Enola è una ragazza sensibile ma determinata, sogna di diventare veterinaria per aiutare gli animali in difficoltà e prendersi cura di chi non ha voce.

Il suo nome racchiude già un significato importante: Enola deriva da una canzone legata al movimento pacifista contro la bomba di Hiroshima, un simbolo di pace che rispecchia il suo modo di essere e di sentire il mondo. Alla musica si è avvicinata prestissimo: suona il sassofono da quando aveva solo 3 anni, uno strumento a fiato complesso e impegnativo che ha contribuito a dare forma al suo carattere musicale. Suona nella banda musicale di Pozzallo e studia canto con Peppe Mavilla.

“Abbiamo chiuso l’anno con Samu e sua mamma Cristina che hanno partecipato a Io Canto Family su Canale 5, apriamo il 2026 con questa nuova emozionante avventura, l’allieva Enola, che partecipa su RaiUno a The Voice Kids. Sono soddisfatto di questi risultati, orgoglioso di tutto ciò”, così Peppe Mavilla.

In un post su facebook, sulla pagina del Comune di Pozzallo si legge: “Che orgoglio vedere un giovane talento come Enola Carbonaro esibirsi con così tanta grinta e sensibilità! La sua esibizione a “The Voice Kids” , dove ha interpretato “Smooth Operator” suonando anche il sax, ha emozionato pubblico e giudici, conquistando un meritato successo. Tanti auguri Enola! Continua a brillare e a inseguire i tuoi sogni con la stessa passione. Sosteniamo sempre i nostri giovani: sono loro la voce del futuro.” La dichiarazione è del sindaco Roberto Ammatuna.

“Orgogliosi e commossi dalla performance di Enola, voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni alla giovane artista pozzallese e al maestro Mavilla per il traguardo raggiunto entrando nel team di Loredana Berte’ a the Voice Kids – afferma invece Quintilia Celestri, presidente del Consiglio Comunale di Pozzallo – Enola non ha semplicemente cantato: ha raccontato una storia fatta di passione, studio, disciplina e amore profondo per la musica. Ad Enola e ai suoi cari – conclude Celestri – va un abbraccio ideale della nostra comunità che oggi si sente orgogliosa.”

Clicca qui per rivedere l’esibizione di sabato sera







