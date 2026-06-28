Ottimo risultato per i ballerini della “Royal Dance” al Campionato del Mondo in Germania | Ora gli Show Dance: a Pozzallo e Ispica









Succeso per la scuola di Danza Royal Dance dei Maestri Vincenzo Nicastro e Anna Carbonaro ai Campionati del Mondo di ballo latino-americani. La scuola, che ha sede a Pozzallo e Ispica, è stata presente nei giorni scorsi ai Mondiali, a Brema in Germania, con gli allievi Salvatore Lanza e Michela Barone (categoria Junior 2), dopo aver superato diverse fasi i loro nomi, ieri, erano nella lista delle 24 coppie più forti al Mondo. Risultato finale: 17esimo posto.

Un periodo di grandi impegni ma anche di grandi soddisfazioni per il Maestro Vincenzo Nicastro che il giorno prima di volare in Germania ha tagliato un altro traguardo: ha superato l’esame che gli permette di ottenere il titolo di Maestro Federale di Danze Latino Americane.

Martedì 30 giugno si terrà inoltre lo show di fine anno della scuola, in Piazza delle Rimembranze a Pozzallo, a partire dalle ore 20:30; allo stesso orario, giorno 2 luglio, saranno gli allievi di Ispica a salire sul palco allestito in Piazza Unità d’Italia. Sarà l’occasione, per gli allievi, di portare in scena il lavoro di un anno, ma anche di festeggiare il ritorno dalla Germania di Salvatore e Michela, freschi dell’ottimo risultato conquistato ai Campionati del Mondo.







