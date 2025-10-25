Modica – RadioRTM è in DAB+, per un ascolto di altissima qualità
- 25 Ottobre 2025 - 9:37
Rivoluzione nel panorama radiofonico siciliano: RadioRTM ha ufficialmente iniziato le trasmissioni in DAB+ (Digital Audio Broadcasting). Un passo significativo che proietta l’emittente nel futuro dell’ascolto digitale, offrendo ai suoi ascoltatori una qualità audio superiore, cristallina e completamente priva delle interferenze tipiche della tradizionale radio FM analogica.
Il DAB+, lo standard più recente e diffuso, non solo permette di trasmettere più canali radio sulla stessa frequenza, ma arricchisce l’esperienza con servizi aggiuntivi come informazioni testuali e immagini.
“Benvenuti in onda!” Un messaggio che oggi RadioRTM rilancia con la nuova tecnologia, mentre annuncia un ambizioso piano di espansione per garantire la copertura totale del territorio.
Attualmente, RadioRTM è ascoltabile in DAB+ in tutta la Sicilia, ad eccezione delle aree non ancora coperte dai nuovi impianti, la cui installazione è imminente secondo il cronoprogramma.
“Con questo lancio RTM si conferma all’avanguardia, offrendo ai suoi fedeli ascoltatori un’esperienza d’ascolto moderna e di altissima qualità”, queste le parole di Roberto Cicero, amministratore Unico di RTM srl.