Meteo, è “allerta gialla”

Rischio meteo – idrogeologico e idraulico,”allera gialla”, per le prossime ore in Sicilia. A diramare l’avviso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Si consiglia:

di prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane, ai luoghi seminterrati, ai piani terra, ai garage e alle cantine e all’aperto in aree e strade con forte pendenza e in generale in tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante ad alto rischio di allagamenti.

Sono infatti previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Isole Eolie: cielo molto nuvoloso, con precipitazioni intermittenti nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale.