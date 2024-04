Scicli – Approvazione bilancio previsionale 2024-2026, l’opposizione: “Niente soldi per la manutenzione delle scuole” | Lopes: “Poco visionario e per nulla innovativo”

“Il Consiglio Comunale ha approvato, con i soli voti della maggioranza consiliare, il bilancio previsionale 2024-2026. Un voto unilaterale, anche e soprattutto alla luce dell’evolversi della discussione in aula intorno agli emendamenti proposti. In particolare, come gruppo consiliare, avevamo presentato un importante emendamento che prevedeva che in bilancio venisse espressamente prevista una voce di spesa dedicata alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici con l’ulteriore richiesta che i fondi venissero direttamente gestiti dagli istituti stessi in modo da poter agevolmente e velocemente procedere alle piccole riparazioni. Ebbene, anche questa volta, come già in passato, la maggioranza consiliare ha anteposto il proprio interesse di bandiera a quello dei cittadini, votando contro l’emendamento e di fatto negando agli istituti della città la possibilità di fornire agli studenti un ambiente sicuro e salubre.” Lo affermano in una nota stampa congiunta i consiglieri di opposizione, Caterina Riccotti, Marianna Buscema, Consuelo Pacetto e Bruno Mirabella, del Gruppo Consiliare Caterina Riccotti Sindaca.

Nella nota si legge ancora: “Peggio, il voto contrario all’emendamento rende lunghissimi i tempi per l’esecuzione delle piccole manutenzioni le quali, spesso e volentieri, da ordinarie si trasformano in straordinarie con un notevole e maggiore esborso di somme. Al di là dell’amarezza per la mancata approvazione dell’emendamento, ciò che ci addolora di più sono le motivazioni utilizzate da qualche consigliere di maggioranza per giustificare il proprio voto, laddove si è arrivato a negare che esistessero le problematiche che da mesi ci vengono segnalate e alle quali, con la fattiva collaborazione di tutti, avremmo potuto porre rimedio. È fin troppo evidente che, ancora una volta, pur di non consentire alla minoranza consiliare di incidere, si è preferito arrecare un danno alla città, peggio, ad una delle fasce più deboli tra i cittadini, i nostri studenti, con buona pace della tanto invocata collaborazione tra maggioranza e opposizione. A questo punto, non ci stupiremmo se a breve arrivasse il mirabolante annuncio di qualche finanziamento che, dritto dritto da Palermo, arriva per sostenere le manutenzioni ordinarie degli edifici scolastici. Annuncio corredato da foto di rito, ovviamente. Mentre aspettiamo l’ennesimo segnale della provvidenza, invitiamo i consiglieri di maggioranza a farsi un giro tra gli istituti scolastici della città e a verificare con i loro occhi le condizioni in cui si trovano, magari la prossima volta capiranno che il bene della città e dei cittadini viene prima di qualsiasi dinamica politica.”









Sull’approvazione del bilancio comunale di previsione, interviene anche il consigliere Marco Lopes della lista “Vindigni Sindaco”, che dichiara:

“Un documento importante, poiché strumento urbanistico considerato rispondente alle esigenze della comunità. Bilancio che ha ricevuto il plauso del primo cittadino e della maggioranza tutta, ma che non è stato risparmiato dalle critiche invece dell’opposizione, il quale dagli scranni hanno fatto sentire la loro voce di dissenso rispetto ad alcune voci del Bilancio. Il lo definisco un bilancio “privo di una visione politica e senza nessuna proposta concreta. Molto tecnico e poco politico, poco visionario e per nulla innovativo. È vero che la coperta è corta e i margini di manovra sono scarsi, ma la politica deve avere visione utilizzando nel miglior modo possibile le poche risorse disponibili ed è inaccettabile la mancanza di previsione di fondi e si vedono “tagliare fuori” le strutture scolastiche cittadine, il verde pubblico, turismo e manutenzione straordinaria dall’importante strumento finanziario. Un no, motivato anche dalla bocciatura di emendamenti che avrebbero fornito aiuti concreti alle fasce più disagiate della popolazione, della quale l’esecutivo Marino si cura solo a parole, che avrebbero portato una boccata d’ossigeno ai vari problemi che affliggono la città di Scicli e il suo territorio.”