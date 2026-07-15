“Metamorfosi”: il corto del giovane regista sciclitano Angelo Piccione sulla violenza di genere, selezionato all’Ischia Global Festival









Il cinema come strumento di denuncia, specchio della realtà e mezzo per scuotere le coscienze. C’è tutto questo in “Metamorfosi”, il cortometraggio del giovane regista sciclitano Angelo Piccione, che è stato inserito nella selezione ufficiale della 24ª edizione del prestigioso Ischia Global Film & Music Festival che si svolge dal 12 al 19 luglio 2026. Prodotto dallo stesso autore e distribuito da Siberia Distribution, l’opera affronta con straordinaria lucidità il dramma universale della violenza sulle donne.

Un thriller drammatico tra amore e possesso

Il cortometraggio contamina i codici del genere drammatico con le atmosfere del thriller, offrendo uno sguardo profondo sulle dinamiche psicologiche che governano i rapporti tossici. La sceneggiatura, firmata dallo stesso Piccione insieme a Lietta Vitale, esplora come l’illusione dell’amore possa trasformarsi in una trappola mortale fatta di manipolazione, gelosia morbosa e violenza.

Il titolo stesso, “Metamorfosi”, evoca la drammatica trasformazione dei legami affettivi: quel momento in cui il sentimento cede il passo al desiderio di possesso, e le persone coinvolte cambiano pelle, fino a esiti tragici.

Il talento del cast e una firma d’autore

Il successo del corto risiede anche nella potenza visiva e interpretativa delle sue protagoniste. Davanti alla macchina da presa spiccano le interpretazioni di Annamaria La Rosa e Anita Lucenti, affiancate da Lorenzo Carducci e Marika Ruta.

A dare ulteriore spessore emotivo alle immagini contribuisce una colonna sonora d’eccezione: le musiche del corto sono state infatti composte dal Maestro Paolo Vivaldi, celebre firma della musica per il cinema italiano. La fotografia è curata da Jessica Giaconi, mentre il montaggio è opera di Michela Ranciati.

Dalle aule del DAMS di RomaTre ai festival internazionali

Angelo Piccione, originario di Scicli (Ragusa) Laurea Magistrale in D.A.M.S. Curriculum “Cinema, Televisione e Produzione Multimediale” presso l’università degli Studi Roma Tre, dimostra con questo lavoro una maturità artistica sorprendente, curando non solo la regia e il soggetto, ma anche la produzione stessa del cortometraggio.

Dopo aver già convinto il pubblico in diverse rassegne, festival nazionali e internazionali – come il Costaiblea Film Festival in Sicilia ed aver vinto premi tra cui il “Best Crime Bimonthly Award” al Monza Film Festival, il “Best Female Drama” al Reale Film Festival Monthly Award di Milano e selezionato in concorso al Coliseum International Film Festival di Roma, all’ Umbria Underground Film Festival di Amelia (TR), al Palladium Film Festival di Roma, al Navigli Film Festival di Milano, al South Italy Film Festival di Barletta, al Versi di Luce di Modica e all’australiano Woman, Life Freedom Film Festival di Brisbane – l’approdo sull’isola verde all’Ischia Global Festival rappresenta un trampolino fondamentale. La kermesse ischitana, da sempre attenta ai giovani talenti e al cinema d’impegno civile, offre a “Metamorfosi” una platea internazionale per continuare a far riflettere su una piaga sociale che non può più essere tollerata.

In queste ore è possibile vedere il cortometraggio “Metamorfosi” di Angelo Piccione, in streaming gratuito, sul sito della piattaforma dell’Ischia Global Film & Music Festival: clicca qui







