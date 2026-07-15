L’ultimo saluto a fra Giuseppe Pecorella, i funerali a Pachino









Celebrate ieri pomeriggio, alle ore 17 nella Chiesa Madre di Pachino (SR), le esequie di Fra Giuseppe Pecorella, frate minore cappuccino originario di Pachino e parroco della parrocchia Sacra Famiglia di Ragusa. Qui ieri mattina era stato dato l’ultimo abbraccio commosso di tanti fedeli, in occasione dei funerali, celebrati dal Vescovo della Diocesi di Ragusa, Mons. Giuseppe La Placa.

La celebrazione di ieri pomeriggio è stata presieduta da S.E. Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto, alla presenza di S.E. Mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa, di S.E. Mons. Giorgio Demetrio Gallaro, Eparca emerito di Piana degli Albanesi, del Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Sicilia, di numerosi confratelli sacerdoti.

È stato un ultimo saluto particolarmente significativo, voluto proprio nella Chiesa Madre di Pachino, luogo in cui Fra Giuseppe è cresciuto nella fede e dove è maturata la sua vocazione, prima di intraprendere il cammino della vita francescana. Qui ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 30 giugno 2012.

Nel corso dell’omelia, Mons. Rumeo, profondamente commosso, ha ricordato la bellezza della sua testimonianza evangelica: un uomo sempre disponibile, capace di mettere gli altri al primo posto, fino a dimenticare se stesso, incarnando, fino alla fine, con semplicità e autenticità la logica del Vangelo.

Sono stati tantissimi i messaggi di affetto, di gratitudine e di cordoglio che hanno testimoniato quanto bene Fra Giuseppe abbia seminato attraverso il ministero e la sua vita consacrata, in questi 56 anni di vita terrena.

“Con riconoscenza affidiamo ora questo nostro fratello all’abbraccio misericordioso del Padre, certi che il Signore, che ha servito con umiltà e amore, lo accolga nella gioia senza fine della sua casa”, così Mons. Rumeo.







