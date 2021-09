Lutto per i fratelli Luca e Nicola Zingaretti, è morto il padre Aquilino

E’ morto questa mattina Aquilino Zingaretti, padre dell’attore Luca e del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

” A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi”. Così Luca Zingaretti, che fa riferimento anche alla sua amata mamma Emma Di Capua, da tutti chiamata Mimmi, scomparsa l’anno scorso. “E’ stato un papà magnifico e un uomo speciale – prosegue Luca Zingaretti – Tutta la sua famiglia, figli, nuore, genero e nipoti, lo piange insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio

“A nome mio e del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera porgo le più sentite condoglianze al presidente della Regione Lazio per la scomparsa del papà Aquilino. Alla famiglia Zingaretti, tutta la nostra sincera vicinanza”. Le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

“Sono vicino a Nicola Zingaretti per la perdita del papà Aquilino. Un enorme abbraccio”. Scrive su Twitter il candidato Carlo Calenda. ”









Le mie più sentite condoglianze al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. A lui e alla sua famiglia il cordoglio della città di Roma”. Lo scrive su twitter il sindaco di Roma Capitale Virginia Raggi.

“Condoglianze al presidente Nicola Zingaretti e alla sua famiglia per la perdita del caro padre Aquilino. A Nicola e ai suoi familiari va tutta la mia vicinanza”. Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.

“Mando un forte abbraccio a Nicola per la scomparsa del papà Aquilino. Gli siamo tutti vicini in questo momento difficile. La scomparsa di un genitore porta sempre con sé un grande dolore, a qualsiasi età. Condoglianze a lui e a tutta la famiglia Zingaretti”. Scrive in un comunicato il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio.

“Siamo vicini alla famiglia Zingaretti per la scomparsa del papà Aquilino. Le mie personali e più sentite condoglianze e quelle di tutta Italia Viva a Nicola, Luca ed Angela”. Lo dice il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone.









“Porgiamo le più sentite condoglianze a Nicola Zingaretti per la perdita del padre Aquilino. A lui e a tutta la sua famiglia esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore”. Scrivono in una nota i Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle del Lazio.

“Siamo vicini alla famiglia Zingaretti per la scomparsa del papà Aquilino. Le mie personali e più sentite condoglianze e quelle di tutta Italia Viva a Nicola, Luca ed Angela”, il messaggio del presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone.

Ci uniamo al dolore della famiglia del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per la scomparsa del caro papà”, il cordoglio del gruppo della Lega in consiglio regionale del Lazio e del coordinamento regionale del Lazio della Lega.