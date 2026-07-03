Legambiente, Scicli è tra i “Comuni Ricicloni”
- 3 Luglio 2026 - 17:19
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Il Comune di Scicli è tra i Comuni italiani rifiuti free, cioè quelli che mantengono la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento sotto i 75 chilogrammi per abitante all’anno. Lo indica la 33esima edizione di «Comuni Ricicloni» di Legambiente presentato a Roma nella giornata finale dell’Ecoforum nazionale dell’economia circolare.
In Sicilia il dossier ha premiato 39 Comuni “Rifiuti Free”. Tra i centri con più di 15 mila abitanti Scicli è uno dei 4 comuni virtuosi in Sicilia, un autentico record. A Scicli ogni residente produce 71,1 chili di rifiuto secco residuo indifferenziato l’anno.
Segno che le politiche di Raccolta differenziata messe a segno dalla giunta Marino stanno dando i loro frutti.
Per il primo cittadino, il riconoscimento rappresenta uno stimolo a proseguire lungo il percorso della sostenibilità ambientale, nella convinzione che tutelare l’ambiente significhi investire nel futuro del territorio, nella qualità della vita e nell’immagine di una città sempre più pulita e virtuosa. Questo risultato non comporterà, purtroppo, una riduzione delle tasse per i cittadini.