La sciclitana Gioia Nigro nel film “Lupo 2–Codice Rosso”, con Tony Sperandeo

La sciclitana Gioia Nigro, 15 anni, ha partecipato come comparsa, in “Lupo 2 – Codice Rosso”, film con l’attore Tony Sperandeo.

Le scene sono state girate ad Avola (SR).

Sperandeo, che nel 2001 ha ricevuto il prestigioso Premio come Miglior Attore non Protagonista ai David di Donatello per il ruolo di Gaetano Badalamenti nel film “I cento passi”, ha alle spalle una carriera ricca di magistrali interpretazioni in numerosi film e fiction di successo. In “Lupo 2 – Codice Rosso”, l’attore veste i panni del Commissario Claudio Neri, il dirigente della Squadra Antimafia che sfida i poteri forti con le armi della giustizia.

In questo nuovo progetto, Sperandeo collabora con il regista avolese Corrado Di Rosa per lanciare un messaggio potente contro il femminicidio. L’attore sottolinea l’importanza di affrontare nei film tematiche che mettano in luce le bellezze della Sicilia, mantenendo la lotta contro ogni forma di violenza, in questo caso, contro la violenza sulle donne, contro i femminicidi, tema centrale della serie “L U P O”.

Nel cast anche l’attore sciclitano, Enzo Ina.

Dopo le sfilate e i concorsi di bellezza una nuova prova per Gioia, che si è tanto divertita, “mi sono trovata molto bene, persone eccezionali che mi hanno messo subito a mio agio – ci racconta Gioia -, un nuovo tassello, una nuova piacevolissima esperienza”.

E intanto la giovanie modella sciclitana si sta preparando ad affrontare un importante concorso di bellezza, ma per ora preferisce mantenere tutto top secret.