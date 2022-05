Giro d’Italia 2022, quinta tappa Catania-Messina

L’edizione numero 105 del Giro d’Italia oggi corre la tappa n. 5 con partenza da Catania ed arrivo a Messina. 174 i km da percorrere.

La partenza fittizia è prevista alle ore 11.30, mentre la partenza reale avverrà alle ore 11.45. L’arrivo è calcolato tra le 15.45 e le 16.15.

Ieri si è corsa la 4° tappa: i ciclisti partiti da Avola (SR) sono giunti a Catania, sino al Rifugio Sapienza a oltre quota 1.800.

Questo l’ordine d’arrivo della quarta tappa del Giro d’Italia, la Avola-Monte Etna/Nicolosi, di 172 km:

1° posto per Lennard Kamna (Ger) 4h32’11”; 2. Juan Pedro Lopez (Spa) st; 3. Rein Taaramae (Est) a 34”.

La tappa di oggi, lunga 174 chilometri da Catania a Messina, propone un percorso sulla carta favorevole ai velocisti. La frazione infatti partirà dalle pendici dell’Etna per raggiungere la costa settentrionale della Sicilia: a caratterizzare la prima parte della corsa sarà l’unico GPM di giornata, la lunga salita di Portella Mandrazzi, le cui dolci pendenze non dovrebbero lasciare l’impronta sul gruppo. La lunga discesa porterà i corridori agli ultimi 65 km, con il traguardo volante di Villafranca Tirrena prima del finale che si preannuncia ad altissima velocità in quel di Messina.