Gerardina Trovato: “Non posso cantare, devo operarmi”









Gerardina Trovato ha annunciato ieri pomeriggio sui suoi profili social di dover fermare il suo tour per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico alla gola a causa di una ciste che preme sulle corde vocali.

L’artista catanese, che per qualche tempo negli scorsi anni ha vissuto a Modica, era pronta a riprendersi il palco, spinta dall’affetto ritrovato dei fan e dal sostegno del suo manager e amico, ma in un video da lei postato sui social racconta, con le lacrime agli occhi, di dover rinviare il ritorno in scena perché deve subire un intervento alla gola. Nel video la cantante è provata e visibilmente sofferente.

“Ero felice. Dopo tanto, tanto tempo, sarei ritornata a cantare in Sicilia e in altre regioni d’Italia. Durante le prove ho sentito un dolore. Pensavo fosse stanchezza, che bastasse una bella dormita, un giorno o due al massimo di riposo, e poi via.” Così nel video Gerardina Trovato racconta cosa le è accaduto.

C’era l’illusione di poter ripartire subito. Ma una visita dall’otorino ha cambiato lo scenario portando la cantautrice a sottoporsi a esami approfonditi, compresa una TAC con contrasto. Il risultato purtroppo non lascia dubbi: nella gola c’è una cisti che dovrà essere rimossa con un intervento chirurgico, e successivamente bisognerà intervenire sulle corde vocali.

La Trovato conclude il video dicendo: “L’unica cosa che mi dico e vi dico, e ve lo garantisco, è che tornerò a cantare il prima possibile, e se non meglio di prima, esattamente come prima. Dite una preghierina per me, vi voglio un mondo di bene”.







