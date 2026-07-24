Caro Carburanti, in Sicilia prezzi di diesel e benzina di nuovo alle stelle
- 24 Luglio 2026 - 7:14
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Impennata del prezzo del carburante in tutta Italia, in particolar modo in Sicilia gli aumenti sono più “sensibili”. Secondo i dati dell’Unione Nazionale Consumatori, in tutte le regioni si è varcata la soglia dei 2,1 euro per il diesel, che in autostrada tocca i 2,213 euro registrando il primato dall’inizio delle serie storiche dei prezzi medi giornalieri del Mimit, avviate ad agosto 2023.
Nell’Isola in appena 20 giorni un pieno di Diesel si paga 13,75 euro in più.
Secondo lo studio dell’associazione, per la benzina, dopo le autostrade, i prezzi più alti sono a Bolzano, Friuli e Sicilia. Per un pieno si sborsano in Sicilia 7,95 euro in più, sempre rispetto a 20 giorni fa.