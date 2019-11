Gela – L’1 Dicembre la seconda edizione di “Trinacria in danza”. Iscrizioni aperte

Si terrà domenica 1 dicembre, a Gela, la seconda edizione di “Trinacria in Danza”.

Un evento che, come si evince dal nome, parla di Danza, che diventa così la protagonista di un mega evento con quattro categorie: danza Classica, Moderna e Contemporanea, Hip Hop e Idea Coreografica (che comprende tutti gli altri generi).

A valutare le varie esibizioni che si susseguiranno saranno quattro artisti conosciuti nel panorama nazionale ed internazionale: Roberto Scafati (Direttore e Coreografo del teatro Trier in Germania), Mauro Astolfi (Direttore Artistico del Spellbound Contemporary Ballet), e Angela Kouznetsova Shaghieva (prima ballerina e maestra collaboratrice al teatro dell’opera di Roma).

La direzione artistica è di Emanuele d'Angeli.









Durante l’evento, che avrà inizio alle ore 15, verranno assegnate delle borse di studio, tra queste:

– Ammissione al progetto internazionale di perfezionamento Daf.

– Borse di studio totali e parziali per il workshop Internazionale Dance Out, dal 2 al 5 Gennaio 2020.

– Borse di studio per il Summer Intensive Romestate Dance International, dal 20 al 25 Luglio 2020.

– Borsa di studio per una settimana/dieci giorni di studio alla National Foundation for dance di Belgrado, unica scuola riconosciuta dal Ministro della Cultura; percorso di studio completamente gratuito.

A discrezione dei Giudici Mauro Astolfi e Roberto Scafati, Direttori rispettivamente di Spellbound Contemporary Ballet e del teatro di Trier in Germania, potranno essere presi in considerazione degli inviti per dei periodi di stagismo all’interno di “Spellbound Contemporary Ballet” e della “Compagnia del teatro di Trier in Germania”.

Ed ancora inviti a partecipare ai concorsi partner: Salerno Danza d’amare, About Dance, Premio Palermo Danza, Sicilia Dance Festival, Sicily Talent Show.

A contendersele numerosi danzatori, provenienti dalle scuole presenti in parte della Sicilia.

«A Gela – dichiara soddisfatto D’Angeli – non era mai stato organizzato un concorso di danza. Speriamo di poter dare continuità a queste iniziative. E’ il mio primo obiettivo in tutti i lavori che affronto quindi spero che “Trinacria in danza” possa avere continuità e crescita nel tempo.

E’ molto importante – continua – fare in modo di creare dei punti di riferimento utili per la crescita e valorizzazione dei ragazzi, che spesso sono costretti ad andare lontano dalla propria terra per continuare a praticare la propria passione. Questo che si tratti di danza come in questa circostanza o di altre discipline.

Questo deve essere un punto di riferimento nella nostra città, fondamentale non solo per noi, ma anche per i paesi limitrofi che hanno per vari motivi meno possibilità».

Le iscrizioni, per partecipare, sono aperte fino al 23 novembre, contattando la pagina Facebook “Trinacria in Danza” o chiamando il 333 7658881

L’evento si terrà presso il Teatro Eschilo.