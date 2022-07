Covid Ragusa: meno positivi e ricoverati, ma ci sono 4 decessi | I numeri in Sicilia del 22 luglio 2022

Oggi, 22 luglio 2022, ci sono quattro decessi di persone positive al covid, in provincia di Ragusa: si tratta di un uomo di Ragusa vaccinato con tre dosi, deceduto al Giovanni Paolo II, una 67enne vaccinata con tre dosi deceduta sempre al Giovanni Paolo II di Ragusa, un uomo di 65 anni non vaccinato deceduto al Guzzardi, ed infine una donna modicana di 80 anni, vaccinata con tre dosi, deceduta in ospedale a Modica. Sale a 591 il totale dei decessi dall’inizio della pandemia in provincia di Ragusa.

Notevole calo dei contagi in provincia di Ragusa, oggi sono 5.440 (ieri erano 5.818).

Quelli in isolamento domiciliare sono 5.375 (ieri erano 5.756).

In totale, i ragusani guariti dal covid sono 107.181.

Questa la situazione nei Comuni della provincia di Ragusa: Acate 126, Chiaramonte Gulfi 128, Comiso 533, Giarratana 25, Ispica 289, Modica 1.074, Monterosso Almo 49, Pozzallo 388, Ragusa 1.225, Santa Croce Camerina 150, Scicli 361, Vittoria 1.027.

I ricoverati negli ospedali iblei sono 51 (ieri erano 62); ecco come sono distribuiti:









– 24 si trovano al Giovanni Paolo II di Ragusa;

– 14 sono al Guzzardi di Vittoria;

– 8 si trovano al Maggiore “Nino Baglieri” di Modica;

– 3 si trovano all’ospedale di Comiso;

– 2 ricoverato al “Busacca” di Scicli.

Infine 14 positivi sono in Rsa Covid, a Ragusa.

LA SITUAZIONE IN SICILIA

