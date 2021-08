Covid, ancora un aumento di positivi in provincia di Ragusa | In Sicilia 11.349 persone hanno il covid

Ancora in crescita il dato dei positivi al covid-19 in provincia di Ragusa: complessivamente sono 1.554, di cui, 1.495 in isolamento domiciliare, 53 ricoverati e 6 sono alla Rsa di Ragusa.

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 47, quelli in Terapia Intensiva sono 5; al Guzzardi di Vittoria 5 ricoverati. Un ragusano è stato ricoverato in terapia intensiva all’Ismett di Palermo.

Ecco la situazione nei comuni: 13 positivi ad Acate, 22 a Chiaramonte Gulfi, 123 a Comiso, 9 Giarratana, 33 Ispica, 131 Modica, 1 Monterosso Almo, 117 Pozzallo, 260 Ragusa, 148 Santa Croce Camerina, 113 Scicli e 525 a Vittoria.

Questa la situazione in Sicilia:









sono stati 262 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore. Tre le vittime, il totale dei decessi dall’inizio della pandemia sale così a 6.050.

Le persone attualmente positive in Sicilia sono 11.349, di questi 10.995 in isolamento domiciliare.

In ospedale ci sono 364 positivi, in terapia intensiva 34 pazienti.

La situazione delle province, i casi totali e quelli accertati nelle ultime 24 ore:

Palermo: 72.024 – 75

Catania: 62.239 – 40









Messina: 27.391 – 6

Siracusa: 17.422 – 35

Trapani: 15.053 – 13

Ragusa: 14.854 – 0

Caltanissetta: 14.082 – 72

Agrigento: 13.666 – 1.