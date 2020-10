Coronavirus, in provincia di Ragusa è Vittoria la città più colpita

Vittoria è il comune più colpito in provincia di Ragusa dal covid-19. Sarebbero circa 150 (il dato sta cambiando proprio in queste ore) gli attuali positivi in città. Potrebbe essere chiuso in via precauzionale il mercato ortofrutticolo di Vittoria, dopo che uno dei commissionari è risultato positivo al tampone. La scorsa settimana la stessa cosa era accaduta a Palermo, mercato chiuso per qualche giorno con apposita ordinanza emanata dal sindaco Orlando a seguito di operatori risultati positivi.

Anche un tesserato del Club Calcio Vittoria ha il coronavirus. Tutti i componenti dello staff immediatamente si sono messi in isolamento preventivo in attesa di essere sottoposti al tampone per verificare la positività o meno al Virus.

Intanto la Lnd Sicilia ha rinviato la partita di domani contro il Comiso. Nelle prossime ore tutti i Biancorossi saranno sottoposti al tampone.

Sono quasi 300 gli attuali positivi in tutta la provincia, di questi solo 14 sono ricoverati.