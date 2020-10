Coronavirus, i dati del 17 Ottobre: 475 i nuovi positivi | In aumento i casi a Ragusa

Nelle ultime 24 ore sono stati 475 i nuovi casi di positivi al coronavirus in Sicilia. Due i morti.

Il numero delle persone attualmente positive in Sicilia è di 6.281: 5.741 in isolamento domiciliare, 540 ricoverati in ospedale 61 quelli attualmente in terapia intensiva.

Questo i dati dei nuovi positivi nelle province:

