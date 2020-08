Coronavirus, la situazione attuale nell’Isola e in provincia di Ragusa | Operatori Hotspot Pozzallo negativi

Ancora un aumento dei contagiati dal Covid in Italia, oggi 1.367 (contro gli 878 di ieri). Sono 33 invece i nuovi casi di covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Situazione sotto controllo in Provincia di Ragusa, dove i dati rimangono stabili.









Eseguiti i tamponi a tutti gli operatori dell’hotspot di Pozzallo, esito negativo.

A Ispica invece