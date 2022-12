Comiso – Parcheggi rosa: 12 stalli per donne in gravidanza e per genitori con figli fino a due anni di età

Parcheggi rosa a Comiso. Si tratta di apposi spazi di parcheggio riservati alle donne in gravidanza e genitori con figli fino a due anni di età. Comiso figura nella graduatoria dei Comuni italiani approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per la mobilità sostenibile che certifica il possesso dei requisiti per ottenere il contributo tra coloro che hanno presentato la relativa istanza. Pertanto, la Società Consap provvederà a erogare direttamente i contributi ai Comuni inseriti nella citata graduatoria.

Il contributo statale, per legge, è di 500 euro per ogni singolo stallo e il loro numero previsto per ogni città o paese è proporzionale al numero di abitanti. A Comiso e Pedalino gli stalli di sosta denominati “stalli rosa” saranno dodici, dislocati nelle zone dell’abitato dove la sosta risulta particolarmente difficoltosa anche in relazione ai luoghi dove accedere, ad esempio uffici, scuole, negozi e quant’altro. In particolare, saranno previsti in piazza Fonte Diana, piazza Carlo Marx, piazza delle Erbe, piazza Maiorana, corso Ho Chi Min, viale della Resistenza (due), via Cechov zona Scuola Primaria Senia, zona Via Roma, via San Biagio, piazza Aurelio Saffi, Pedalino zona Scuola Primaria Bufalino.









Al fine di consentire la rotazione nella sosta, lo stazionamento su tali aree non deve superare le tre ore, da dimostrare con l’apposizione del disco orario indicante l’inizio della sosta. L’utilizzo degli “stalli rosa” è subordinato al possesso di un tagliando che sarà rilasciato dalla Polizia Locale a seguito di presentazione di istanza degli interessati corredata da documentazione che attesti il ricorrere dei presupposti di diritto. Al venir meno di questi ultimi, il tagliando dovrà essere riconsegnato al Comando di Polizia Locale.

“Essere ammessi al contributo ministeriale è motivo di orgoglio perché tra i primi in Sicilia e in provincia di Ragusa, inoltre, permette di migliorare la vivibilità della nostra città – dichiara l’assessore alla Viabilità Dante Di Trapani -. Va da sé che reinvestiremo la somma che ci sarà erogata, di per sé non elevatissima, sono seimila euro, al fine di migliorare la viabilità comisana”.

“L’istituzione degli stalli rosa è indubbiamente un gesto di vera civiltà e anche di garbo nei confronti delle mamme in attesa o con bambini piccoli – commenta il sindaco Maria Rita Schembari -. Abbiamo molta attenzione nei confronti delle donne in questo comune che è tinto di rosa ancor di più da qualche anno a questa parte. Infine, I miei complimenti agli uffici competenti che hanno saputo intercettare i contributi messi a disposizione dallo Stato per approntare queste particolari aree di parcheggio”