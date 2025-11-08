Bruno Mirabella a Scicli e Serafino Arena a Ispica aderiscono a “Controcorrente”









Controcorrente si rafforza anche in provincia di Ragusa. Ieri il leader del movimento Ismaele La Vardera ha ufficializzato l’ingresso di “Controcorrente” nei consigli comunali di Scicli e Ispica.

A Scicli è il consigliere Bruno Mirabella ad aver aderito; a Ispica Serafino Arena. La notizia circolava già da diverse settimane, ieri pomeriggio la presentazione nelle due rispettive città con una nutrita partecipazione ed entusiasmo. Tra i volti noti della politica erano presenti: a Scicli l’ex sindaco Giovanni Venticinque, a Ispica l’ex vice sindaco e assessore e ai servizi sociali nella giunta Leontini, Lucia Franzò.

Nella città di Ragusa “Controcorrente” ha come punto di riferimento Massimo Iannucci, che ha ricoperto il ruolo di assessore e vice sindaco nella giunta guidata dal “grillino” Federico Piccitto (2013-2018).

“Ci stiamo radicando per affrontare la più grande delle sfide: liberare la Sicilia da Cuffaro e company. Siamo solo all’inizio, in 8 mesi siamo presenti in tutte le province con tantissimi amministratori liberi. Andiamo avanti”, queste le parole del parlamentare regionale Ismaele La Vardera.







