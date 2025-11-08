Ragusa – Appuntamenti in occasione della “Giornata Mondiale del Diabete”









Anche quest’anno la città di Ragusa aderisce alla Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra il 14 novembre, con un ricco programma di iniziative promosso dall’A.I.A.D. – Associazione Italiana Assistenza ai Diabetici di Ragusa, associata alla Federazione Diabete Sicilia, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e prevenzione del diabete.

Gli eventi si avvalgono della collaborazione del Comune di Ragusa, dell’ASP di Ragusa, del Liceo Statale “Enrico Fermi”, del Lions Club Ragusa Host, e della Cooperativa Proxima, con il prezioso sostegno di Medical Support, Medicare, “Le Masserie” Centro Commerciale e Gas Mazzarelli.

Il tema scelto per l’edizione 2025, “Diabete: conoscere, prevenire, proteggere”, intende ribadire l’importanza della consapevolezza e dell’accesso alle cure.

Il mancato accesso alle terapie priva milioni di persone della possibilità di una vita libera dal diabete: per questo, attenzione, informazione e supporto devono diventare un impegno etico e condiviso.

Dati di riferimento (sintesi aggiornata)

A livello globale, si stima che centinaia di milioni di adulti vivano con il diabete: le proiezioni indicano valori compresi tra circa 589 milioni di persone (fascia 20–79 anni, fonte IDF) e oltre 800 milioni secondo stime più recenti.

Il diabete è responsabile di milioni di decessi ogni anno e rappresenta una delle principali cause di disabilità nel mondo; la mancanza o insufficienza delle terapie è particolarmente grave nei paesi a basso e medio reddito.

In Italia si stimano circa 5 milioni di adulti con diabete (dato IDF 2024), con una prevalenza compresa tra il 4% e il 6% della popolazione adulta, più alta nelle regioni del Sud.

Circa il 90% dei casi riguarda il diabete di tipo 2, spesso associato a fattori di rischio modificabili come sovrappeso, sedentarietà e scelte alimentari non equilibrate.

Per questo la prevenzione e la promozione di stili di vita sani restano strumenti fondamentali di tutela della salute.

Programma delle iniziative

Lunedì 10 novembre – ore 18.00

Saluti istituzionali e incontro dell’A.I.A.D. con il Consiglio Comunale di Ragusa. Screening e misurazione della glicemia.

Giovedì 13 novembre – ore 16.00

Giornata di screening glicemico dedicata agli ospiti della Struttura Progetto Genesi della Cooperativa Proxima.

Venerdì 14 novembre – Giornata Mondiale del Diabete

La mattinata sarà dedicata a un incontro con gli studenti e le studentesse del Liceo Statale “Enrico Fermi”, scuola da sempre attenta ai temi della salute e della prevenzione.

L’iniziativa, promossa dall’A.I.A.D. Ragusa in collaborazione con la dirigenza scolastica e il corpo docente, vedrà la partecipazione di relatrici e relatori che affronteranno il tema del diabete da diversi punti di vista: clinico, psicologico e sociale.

Un’occasione di dialogo e formazione che mira a diffondere la consapevolezza tra le nuove generazioni, incoraggiando stili di vita sani e una maggiore attenzione ai segnali precoci della malattia.

La giornata si concluderà con l’illuminazione in blu del Palazzo Comunale di Ragusa, colore simbolo della lotta al diabete.

Domenica 16 novembre – dalle ore 16.00 alle 19.00

Presso il Centro Commerciale “Le Masserie”: screening gratuito della glicemia a cura dell’A.I.A.D. Ragusa e del Lions Club Ragusa Host.

Sabato 29 novembre – dalle ore 10.00

Piazza Duca degli Abruzzi – Marina di Ragusa: screening e misurazione della glicemia in collaborazione con Gas Mazzarelli.

“La Giornata Mondiale del Diabete è un momento di partecipazione e consapevolezza. Conoscere la malattia, prevenirla e affrontarla insieme significa proteggere la vita di chi ne è colpito e sostenere le famiglie che convivono con il diabete ogni giorno. Il nostro impegno è quello di continuare a garantire informazione, supporto e presenza sul territorio.”— Gianna Miceli, Presidente A.I.A.D. Ragusa.







