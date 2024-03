Avola – A 24 anni con due fucili, munizioni e droga: arrestato

Un 24enne di Avola (SR) è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione abusiva di armi, munizioni e droga. A seguito di perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di due fucili, uno dei quali con matricola abrasa, e munizionamento di vario calibro, nonche’ di 53 grammi di stupefacente tra cocaina, crack, marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura.

L’arresto è stato eseguito dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Noto, supportati dai militari delle Stazioni di Avola e Pachino, della Compagnia di Intervento Operativo del 12mo Reggimento Carabinieri Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, nel Catanese.

Il giovane, dopo le formalita’ di rito, e’ stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorita’ giudiziaria.