Anche a Scicli: Puliamo il Mondo | Ampia partecipazione all’iniziativa | Gambuzza: “Quelle mattine che colorano la vita!”

Da ieri iniziative di Legambiente per “Puliamo il Mondo” all’abbattimento dei pregiudizi e delle tante discriminazioni sociali da cui sarebbe lungimirante ripulire città e territori del nostro Paese.

Lo storico fine settimana della campagna ambientalista sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla promozione dell’economia circolare – previsto dal 20 al 22 settembre 2019 – è anche un impegno all’insegna dell’ecologia umana, per l’inclusione sociale e la rimozione delle barriere culturali, contro le paure che ci impediscono di costruire relazioni di comunità. Sono state organizzate infatti numerose attività di pulizia con le associazioni che si occupano di migranti, comunità straniere, richiedenti asilo politico, detenuti, disabilità, salute mentale, discriminazione basata sull’orientamento sessuale, insieme a scolaresche, gruppi scout e non solo.









A Scicli Puliamo il Mondo dai pregiudizi 2019 si è svolto ieri, venerdì 20 settembre e alle pulizie organizzate dal circolo Legambiente Kiafura, nell’ambito del progetto europeo INVOLVE, hanno partecipato gli Istituti comprensivi: Don Milani per la pulizia del cortile della scuola e di un’area verde comunale del Villaggio Jungi; i bambini della scuola materna Opera Diaconale Metodista accompagnati da insegnanti e volontari lungo le vie del centro storico per togliere carte e rifiuti vari; il plesso San Nicolò della Elio Vittorini per la pulizia del cortile della scuola e la caccia alle cicche di sigarette per le vie del centro, mentre i ragazzi del plesso della frazione di Donnalucata si sono recati presso la Spiaggia di Ponente. Alle pulizie parteciperanno i volontari provenienti da tutta Europa e i migranti ospiti di MediterraneanHope – Casa delle Culture di Scicli e dello Sprar della Cooperativa Filotea di Marina di Ragusa.

Presente all’appuntamento l’assessore all’ecologia del Comune di Scicli, Ignazio Fiorilla, che si è intrattenuto a parlare con i giovani studenti, spiegando loro l’importanza della pulizia del territorio.









“Quelle mattine che colorano la vita!“. Questo il commento di Alessia Gambuzza, Presidente del Circolo Legambiente Kiafura di Scicli, che aggiunge: “Un bella iniziativa Puliamoilmondo 2019 a Scicli. Con alcune classi degli Istituti “Vittorini”, “Dantoni”, “Don Milani”, con i bimbi dell’Opera Diaconale Metodista Scicli, con le insegnanti e con i nostri volontari di Legambiente Scicli Kiafura e di MH – Casa delle Culture, sono stati puliti cortili, strade e spiagge e soprattutto abbiamo rinsaldato i valori che anche quest’anno hanno ispirato l’iniziativa. Un grazie particolare al comune di Scicli e all’assessore all’ecologia Ignazio Fiorilla e alla Polizia Municipale di Scicli per il supporto all’iniziativa”.

Un Puliamo il Mondo che quest’anno ha avuto l’adesione, insieme a Legambiente, di altre 37 associazioni tra le quali per citarne solo alcune Amnesty International Italia, Anpi, Croce Rossa Italiana, Earth Day Italia, Erasmus Student Network Italia, Focsiv, Gruppo Abele, Libera, Medici Senza Frontiere, Oxfam Italia, Refugees Welcome, Save the Children, Slow Food, Sos Mediterranee Italia, Touring Club Italiano. Alle associazioni si aggiunge la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.