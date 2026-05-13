Vittoria – Soccorritrice del 118 trovata morta sul posto di lavoro









Una soccorritrice del 118 è stata trovata priva di vita nelle prime ore di oggi all’interno dei locali della Guardia Medica di Scoglitti.

Stando a quanto trapelato, la donna si sarebbe tolta la vita.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire le circostanze del decesso. La notizia ha creato sgomento a Vittoria dove la donna era conosciuta. Tutti la ricordano come una lavoratrice competente, sempre disponibile con colleghi e pazienti.

“Questa mattina siamo stati colpiti da una tragedia che lascia tutti noi sgomenti e profondamente addolorati.

La scomparsa della collega, in servizio a Scoglitti, rappresenta una perdita immensa per tutta la nostra comunità.

Una collega che incarnato, con discrezione e straordinaria umanità, i più alti valori del servizio, distinguendosi per professionalità, dedizione e sensibilità verso il prossimo. Il suo ricordo resterà indelebile nel cuore di chi ha avuto l’onore di conoscerla e di condividere con lei il cammino umano e professionale.

Perdiamo una donna di grande valore umano e professionale. In momenti come questi le parole non riescono a colmare il dolore che proviamo. A nome di tutta la nostra comunità, esprimo la più sincera vicinanza e il più profondo cordoglio alla famiglia, ai suoi cari e a tutti i colleghi che oggi piangono una perdita così dolorosa.” Queste le parole del Presidente della SEUS 118 Sicilia, il Dott. Riccardo Gabriele Castro.







