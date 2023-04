Scicli – “U Gioia”, Marino: “Grande successo di pubblico”

“Un’esplosione di gioia, luci, entusiasmo e publico. Possiamo riassumere così la festa dell’Uomo Vivo che ha inondato di persone le vie del centro storico. Le stesse vie che già da stanotte sono state interessate da una massiccia attività di pulizia da parte della ditta Impregico, che ringrazio.” Queste le parole del sindaco di Scicli, Mario Marino stamattina.

Marino aggiunge: “Nel corso della giornata di ieri, grazie all’iniziativa dell’Ass.re Falla, Piazza Busacca è stata impreziosita dal “Giardino di Gioia”, particolarmente apprezzato dai molti che lo hanno usato anche come sfondo per foto ricordo della Pasqua. Ringrazio “Fioreria Annalisa Monteforte”, “Florguarino”, “Torre Rosada Garden” e “Studio Trentanove”. L’installazione floreale rimarrà in loco per diversi giorni.

Durante la processione serale a spalla del Cristo Risorto, abbiamo avuto anche il piacere e l’onore di ricevere la visita di S.E. Mons Rumeo, Vescovo della Diocesi di Noto, che ci ha graditi di una benedizione ed ha accompagnato il simulacro per un breve tratto. Ringrazio Mons. Rumeo, alla sua quarta presenza in città in poche settimane.

Il mix tra fede e tradizione è alla base della Pasqua sciclitana, la cui festa è da anni una delle più conosciute della Sicilia. Il Gioia, la Cavalcata di San Giuseppe ed la Madonna delle Milizie hanno permesso alla nostra Città di godere di una grande attenzione ben oltre i confini della Provincia e di questo non possiamo che esserne tutti orgogliosi. Non solo, tutto ciò è per noi uno stimolo in più a porre in essere una programmazione turistica a lungo termine ed una promozione del territorio di ampio respiro che diano centralità alle nostre tradizioni.”

Il Primo cittadino conclude con dei ringraziamenti:”Ringrazio gli organizzatori, i “Portatori di Gioia”, nella persona del Presidente Giuseppe Zisa, e l`Arciconfraternita di Santa Maria La Nova, nella persona del Presidente Angelo Galanti, la Parrocchia di Santa Maria La Nova, nelle persone dei Sac. Sparacino e Garofalo, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia Locale e gli uffici comunali che si sono attivati. Un sincero ringraziamento lo estendo agli Ass.ri Falla e Puglisi ed all`Esperto alla Cultura, Elio Tasca.”