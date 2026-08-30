Scicli – Spettacolo di danza e acrobazia, “Noi, dalle radici al volo”









Danzatori e acrobati aerei performano con eleganza, fondendo arte e anima.

Scicli accoglie i suoi artisti: il 6 settembre in Piazza Italia arriva “Noi, dalle radici al volo”, una serata che unisce orgoglio cittadino, arte e spettacolo dal vivo.

Domenica 6 settembre 2026, alle ore 20:30, Piazza Italia ospiterà “Noi, dalle radici al volo”, ideato e interpretato da due artisti sciclitani noti per le loro performance internazionali in danza acrobatica: Gabriele Puccia e Alessandra Bonincontro.

I due ballerini si sono formati presso l’Akademy di Luisa Sinacciolo. Sono cresciuti insieme, hanno condiviso lezioni, spettacoli, saggi.

Dopo aver calcato i palcoscenici più prestigiosi al mondo – dagli Stati Uniti al Medio Oriente, passando per le capitali europee e produzioni internazionali come Les Farfadais, ZaMagA Athletic Dancers e le cerimonie di grandi eventi mondiali e televisivi – Gabriele e Alessandra tornano ad esibirsi a Scicli per regalare alla loro comunità un’esibizione di straordinaria intensità. La loro performance fonde danza contemporanea, acrobatica aerea, pole dance ed eleganza scenica, trasformando la disciplina del corpo in emozione pura.

Il titolo dello spettacolo esprime perfettamente questo cammino: il legame indissolubile con le proprie radici che incontra la libertà del volo artistico e torna a casa per farsi dono condiviso.

“Come Amministrazione – dice il sindaco Marino – siamo fieri di sostenere eventi di tale caratura, valorizzando i nostri talenti e offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un momento culturale di altissimo profilo”

L’appuntamento è nell’ambito delle manifestazioni estive promosse dall’Amministrazione Comunale.







