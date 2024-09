Scicli – Si è spento Francesco “Ciccio” Caruso: persona dalle mille virtù, apassionato di ciclismo e presepi

E’ morto ieri, all’età di 69 anni, Francesco “Ciccio” Caruso, persona nota nel ciclismo regionale, e non solo.

Una triste notizia che sconvolge il mondo ciclistico dell’ente di promozione Csain.

“Caruso, Direttore di corsa, giudice di gara e responsabile per la Sicilia Csain, cronometrista, persona dalle mille virtù, da oggi non prenderà più i tempi e non solcherà le strade terrene per andare oltre”, si legge in una nota del Csain.

La sua figura si è rivelata emblematica per le gare amatoriali. Sempre vigile, presente, una buona parola per tutti.

Grande collaboratore con tutti gli enti e la federazione ciclistica, da qualche anno apprezzato come cronometrista anche dalla Fidal e dai runner.

Ciccio Caruso, sciclitano, era noto anche per aver realizzato, assieme alla sua famiglia, un presepe artistico. L’opera è visitabile tutto l’anno, in Via Parini, al quartiere San Giuseppe.

Numerosi sui social i post che contengono messaggi, saluti, per Ciccio Caruso:

“Ci mancherai sig Caruso, il ciclismo perde una persona speciale. Riposa in pace e che Dio ti accolga tra le sue braccia”, lo scrive Nicola. E ancora: “Mancherà il tuo modo di gestire la sicurezza nelle gare ciclistiche… Ti sono grato per tutto quello che mi hai insegnato, né farò tesoro. Rip Direttore”, lo scrive Antonio.

Anche noi di NoveTv abbiamo conosciuto il signor Caruso durante alcuni eventi sportivi, persona squisita, disponibile, sempre pronto a collaborare e spendersi per garantire la riuscita degli eventi. Alla famiglia le nostre condoglianze!