Scicli – Rifiuti: il servizio affidato alla Tech Servizi

da La Sicilia del 10 settembre









Il Comune di Scicli ha revocato l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti alla ditta Giorgio Puccia. La notizia era stata annunciata dal sindaco nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, ma ieri mattina è stata firmata la determina che sancisce definitivamente la fine del rapporto tra l’ente e la ditta di Modica. Durante l’ultima seduta del Consiglio, commentando l’incidente dell’operatore ecologico rimasto ferito nel cassone di un compattatore, Giannone aveva elencato una serie di inadempienze non più tollerabili tanto da decidere anzitempo la risoluzione del rapporto. La ditta Puccia è stata diffidata diverse volte dal Comune che ha riscontrato inadempienze soprattutto nella gestione della differenziata, così gli è stato riservato lo stesso trattamento ricevuto dalla New System Service mandata a casa lo scorso anno per motivi analoghi.









La ditta modicana avrebbe dovuto terminare l’appalto il prossimo 31 dicembre per poi fare spazio all’azienda che si è aggiudicata la gara del Piano Aro per i 7 anni. Nella stessa giornata di ieri, invece, il sindaco Giannone, con propria ordinanza, ha deciso di affidare l’incarico, a partire dal 16 settembre e al momento per 30 giorni, alla Tech Servizi Srl. Una decisione che segue un filo logico dato che la ditta di Floridia si è aggiudicata la “gara Aro”, quindi molto probabilmente riceverà delle proroghe fino a dicembre per iniziare dal nuovo anno con l’affidamento per i 7 anni.