Scicli – Primo ciak all’ottava edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri”: Simona Lo Iacono apre con il suo “Joanna degli Incanti”









Al varo l’ottava edizione di “Autori & libri, conversando a Sampieri” sabato 18 luglio il primo ciak con il nuovo romanzo di Simona Lo Iacono “Joanna degli Incanti”.

Alle ore 19 nella nuova e più ampia platea del Pata Pata, l’autrice siracusana, già finalista del Premio Strega, converserà con Evelina Barone, autrice e critica letteraria.

Il nuovo romanzo storico di Simona Lo Iacono è dedicato alla figura di una donna straordinaria del XVI secolo, Joanna De Austa (anche chiamata Joanna Siragusa, dato che Augusta si trovava nel territorio di Siracusa), donna realmente vissuta tra la fine del 1500 e l’inizio del 1600, che fondò la prima tipografia in Sicilia.

Anche Joanna, come quasi tutte le protagoniste dei romanzi della Lo Iacono, è una donna ai limiti del vissuto sociale. Ha un’infanzia segnata dalla perdita di un padre avventuriero e dalla presenza di una madre afflitta dalla vedovanza e priva di slanci; ha una visione: trasformare la cartiera di famiglia in un centro di innovazione e inclusione, facendo lavorare anche persone non vedenti, superando sfide personali e matrimoni imposti. E ci riesce. Una sfida al destino, ancora una volta segnata dal successo di una protagonista dal carattere forte e determinato, che superava schematismi e modus vivendi del tempo che fu.







