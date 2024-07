Scicli – Primi eventi dell’Estate Culturale della Fondazione Confeserfidi: doppio appuntamento venerdì 26 luglio

Sarà domani, venerdì 26 luglio, il giorno di inizio della programmazione estiva di Fondazione Confeserfidi che fino a fine agosto presenta una serie di appuntamenti a conferma del suo costante impegno nella promozione culturale e territoriale.

Venerdì 26 luglio, alle 20.30, la proiezione del cortometraggio ‘Fratelli in Armi’ di Giovanni Pellegrino. La proiezione sarà nella sede della Fondazione Confeserfidi in via Arco Castro 1, 2 e 3 e il momento cinematografico sarà aperto e preceduto da un dialogo con l’autore.

Sempre domani, nella tarda serata, ‘La serenata, poesie di Sicilia’, evento itinerante di musica e recitazione con i Kanta e Kunta: Carmelo Conti, Carmelo Trovato, il maestro Bruno Cartia, Jose Falla, Matteo Pisana e la partecipazione straordinaria dell’attrice teatrale Carmela Buffa Calleo. Un viaggio sotto quattro balconi storici della città: Palazzo Scimone in piazza Carmine, casa Vindigni in piazza Municipio, Palazzo Spadaro in via Mormino Penna e il Ponte sul torrente di via Aleardi.

Comincia così un’estate intensa per Fondazione Confeserfidi, ricca di eventi culturali, promozione turistica e della condivisione della bellezza di una città unica al mondo: Scicli!